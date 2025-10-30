Как правило, чтобы попасть к терапевту на обследование нужно предварительно записываться в поликлинику. Как правило, ближайшая запись к врачу через две недели, не раньше. Людям приходится посещать частные клиники и оплачивать приёмы со своего кармана.

Вице-министр здравоохранения РК Ардак Амангелдиев приехал в Западно-Казахстанскую область с рабочей поездкой, где состоялась встреча с населением и журналистами.

— Чтобы попасть к терапевту на обследование нужно предварительно записываться в поликлинику. Как правило, ближайшая запись к врачу через две недели, не раньше. Людям приходится посещать частные клиники и оплачивать приёмы со своего кармана. Тогда в чём эффективность ОСМС, если большая часть анализов, МРТ и КТ в основном сдаются за счёт пациента? — спросили у Ардака Амангельдиева.

Перед тем, как ответить на вопрос доступности медицинской помощи, вице-министр отметил, что ОСМС позволила в три раза увеличить финансирование здравоохранения.

— Мы говорим об этих суммах, но забываем говорить о той пользе, которая ОСМС приносит нашей стране и нашим гражданам. Трёхкратное увеличение финансирования главным образом складывалось за счёт страхового пакета. Мы говорим о том, что система дала дополнительно 40% средств. Что такое 40%? Мы за счёт страховых денег существенно расширили доступность высокотехнологических операций, кардиохирургии, эндопротезирования, нейрохирургии, трансплантации, клинико-диагностических услуг. Многократно возросла доступность КТ, МРТ исследований и других лабораторных, инструментальных обследований. Плюс к этому страховая система сейчас трансформируется в рамках принятого закона по реформе системы финансирования здравоохранения. В июле она была подписана. Мы поэтапно переводим большинство обязательств с гарантированного пакета в страховой пакет, это означает, что в 2027 году все практически виды помощи, за исключением скорой помощи, центров крови и социально-значимых заболеваний будет финансироваться за счёт страхового пакета. И мы, чтобы иметь доступ к этой помощи обязаны будем иметь страховой полис, — сказал вице-министр.

Ардак Амангельдиев объяснил, почему могут возникать вопросы доступности медпомощи и как министерство их решает.

— Вот вы говорите, почему я уплачиваю взносы, но не имею доступ к врачам, здесь нужно понимать две вещи: у нас существовало два пакета гарантированный объём и страховой пакет. Это создавало проблематику, что и из чего должно финансироваться. Бывает человек может получить определенную помощь в рамках гарантированного пакета или другую же помощь в рамках страхового пакета, это создаёт сложности. Вторая часть — это технологический вопрос, обрабатывать объём обращений. В селах такого нет, но в городских клиниках возникают сложности по разным причинам своевременной доступной медицинской помощи. Мы, как министерство здравоохранения за последний год эту проблему разгрузили: установили жёсткий контроль в медорганизациях за функциями по записи к врачам. Вы знаете персонал имеет график приёма, режим работы и мы в информационных системах обеспечили прозрачность записи на них, — пояснил вице-министр.

Он рассказал, что около 20 тысяч ИИН делали различного рода записи к врачам и в день приёма не приходили. Искусственно создавалась очередность и высвобождение времени. Они этому поставили заслон и такого теперь нет. Это делалось, считает вице-министр, чтобы высвобождения времени для платного приёма.

— Второе, это мы существенно пересмотрели маршрут пациента по социально-значимым заболеваниям, и если раньше все должны были ходить к эндокринологу через терапевта, то с прошлого года мы освободили их от этой обязанности. Пациенты состоящие на диспансерном учёте могут самостоятельно напрямую обращаться к своим специалистам. Третье, это по диспансерным наблюдениям, раньше существовало правило о необходимости приёма граждан четыре раза в год, все работники амбулаторно-поликлинического звена вынуждены были график работы выстраивать исходя из этой нагрузки. Международный и в целом опыт показал, что один приём должен быть обязательным и остальные по необходимости. Четвертое — ввели сестринский приём, некоторые функции врача переквалифицированы медсёстрам, выдача рецептов, консультации, это снизило нагрузку специалистам, — сказал Ардак Амангельдиев.

Также вице-министр заверил, что если есть конкретные жалобы, то они разберутся в этом, выявят причину проблемы и примут меры.