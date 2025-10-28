Все они арестованы, идёт следствие.

В сентябре 2025 года в Алматы сотрудники КНБ РК предотвратили теракт, который готовили пять иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Все они арестованы, идёт следствие.

Кроме того, в сентябре и октябре этого года по подозрению в пропаганде терроризма задержаны восемь граждан Казахстана. По данным КНБ, за тот же период за террористические и экстремистские преступления осуждены шесть человек. Всего с начала года к ответственности привлечено 89 человек, среди них шесть иностранцев



