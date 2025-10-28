Суд обязал подрядчика вернуть в бюджет 19,5 млн тенге в ЗКО

В Западно-Казахстанской области общественное движение «Әділдік жолы» выявило нарушения при ремонте дороги в поселке Бурлин. По словам общественника Бауыржана Заки, благодаря проведённому общественному контролю и последующей проверке аудиторов подрядчик ТОО «ШамШың» признал вину и вернул в бюджет 19,7 млн тенге.

Ранее жители села Бурлин сообщили активистам, что несмотря на выделенные средства, ремонт дороги выполнен не был. После проверки на месте общественники обнаружили несоответствия, и организация направила обращение в органы аудита.

Проверка подтвердила нарушения на 50,5 млн тенге. Выяснилось, что в 2022 году руководитель отдела ЖКХ Бурлинского района Дастан Акмамбетов перечислил деньги подрядчику без актов выполненных работ. К слову, сейчас он занимает должность акима Приурального сельского округа.

Согласно данным портала goszakup.gov.kz, 28 июня 2021 года отдел ЖКХ заключил договор с ТОО «ШамШын» на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог поселка Бурлин.

Стоимость контракта: 335,9 млн тенге

Срок выполнения: 5 месяцев

Однако подрядчик не выполнил обязательства в полном объёме и в срок.

После общественного резонанса акимат района обратился в суд. 30 сентября 2025 года судья Западно-Казахстанского областного экономического суда Асия Бисалиева постановила обязать ТОО «ШамШың» вернуть в бюджет ещё 19,5 млн тенге и заново выполнить работы на сумму 11,2 млн тенге.

Дело расследует Департамент антикоррупционной службы КНБ.