Мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Уральске 27 июля 2022 года. Тогда 11-летний Нурамир Сапарбеков получил несовместимые с жизнью травмы. Позже стало известно, что площадка находится на балансе спортивного клуба «Орал». А спустя практически месяц выяснилось, что после трагического случая уволили заместителя директора СК «Орал».

Следствие по этому делу длилось более трёх лет. Третьего октября 2025 года в Уральском городском суде начался процесс. На скамье подсудимых — Искабыл Жалмурзиев, бывший директор спортивного клуба «Орал». Он занимался обслуживанием спортивных площадок города. Жалмурзиеву предъявлено обвинение по статье 254 УК РК за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, повлекшее смерть человека. Он с обвинением не согласился в полном объёме. Родители Нурамира Айбулат и Салтанат Есеналиевы просили в суде справедливого наказания для виновного. Также в суде допросили свидетелей, один из них посчитал это несчастным случаем.

Позже стало известно, что дело из суда вернули в прокуратуру.