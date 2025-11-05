Без дождя, но с холодком: в Уральске и соседних регионах станет свежее

По данным синоптиков, жителям западных регионов Казахстана завтра стоит готовиться к пасмурной и прохладной погоде.

Уральск. В течение суток облачно, ночью 0…+2 °C, днём — до +5 °C. Осадков не прогнозируется.

Актобе. Преимущественно облачно, ночью до 0…+4 °C, днём — около +6 °C. К вечеру возможны кратковременные прояснения.

Атырау. Утром возможна лёгкая дымка. Днём температура поднимется до +10 °C, ночью — около +4 °C. Ветер слабый, без осадков.

Актау. На побережье Каспия — переменная облачность, днём до +12 °C, ночью — около +4 °C. Дождей не ожидается, возможен лёгкий ветер.