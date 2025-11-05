Им назначили штрафы от 393 тысяч до 1,1 миллиона тенге.

Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей опубликовал список казахстанцев, которые незаконно проводили розыгрыши в соцсетях. Им назначили штрафы от 393 тысяч до 1,1 миллиона тенге, сообщили в пресс-службе ведомства. С начала 2025 года за проведение незаконных лотерей к ответственности привлекли 89 человек.

Крупные штрафы получили инфлюенсеры с большой аудиторией:

экс-супруга Турсынбека Кабатова – Молдир Мукан — на 589 800 тенге;

актёр Рамазан Амантай — на 393 200 тенге;

блогер Мереке Калбаева — на 589 800 тенге;

блогер Нурбек Нуртаза — на 1 179 600 тенге;

блогер Алия Байтугаева — на 825 720 тенге;

блогер Амина Нуртаза — на 825 720 тенге;

блогер Кайсар Камза — на 1 179 600 тенге;

блогер Алмасбек Батыр — на 589 800 тенге.

Среди нарушителей были и коммерческие аккаунты, например магазины посуды и штор, проводившие розыгрыши среди своих клиентов. В Комитете сообщили, что нелегальные лотереи находят при мониторинге соцсетей и по жалобам граждан. Некоторым нарушителям провели разъяснительные встречи. Там напомнили, что при согласии с постановлением штраф нужно оплатить, иначе дело передают в суд.

Согласно статье 445-1 КоАП РК, за незаконную лотерею штраф для физлиц составляет 100 МРП, для ИП — 300 МРП. Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 200 МРП для физлиц и 750 МРП для ИП с конфискацией дохода. Ранее Агентство по финансовому мониторингу направило материалы в уполномоченные органы, чтобы выяснить, сколько блогеры заработали на незаконных розыгрышах.