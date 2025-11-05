Больше всего выросли цены в Костанае (+11.3%), Актау (+8.5%) и Шымкенте (+7.3%). Но в октябре рост цен замедлился.

С начала года вторичное жильё в Казахстане подорожало в среднем на 5.4%, сообщается на сайте krisha.kz. Больше всего выросли цены в Костанае (+11.3%), Актау (+8.5%) и Шымкенте (+7.3%). Но в октябре рост цен замедлился. В большинстве городов цены не изменились, а в крупных — Астане, Актау и Шымкенте — снизились на 1–2.4%.

Где самое дорогое и дешёвое жильё:

Самое дорогое жильё в Алматы — почти 768 тысяч тенге за квадратный метр;

Далее идут Астана (540 тысяч тенге за квадратный метр) и Шымкент (464 тысяч тенге за квадратный метр);

Самые доступные квартиры в Кызылорде (257 тысяч тенге за квадратный метр) и Таразе (310 тысяч тенге за квадратный метр).

В Уральске в среднем стоимость квартир составила 346 386 тысяч тенге за квадратный метр. Средняя цена по стране сохранилась на отметке 404,2 тысяч тенге за квадратный метр.