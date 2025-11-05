Для этого из государственного резерва были выделены экскаваторы и бульдозеры.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сообщает, что в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях продолжается активная подготовка к весенним паводкам 2026 года. Главная цель этих работ – обеспечить безопасность жителей и защитить жилые районы и инфраструктуру от возможных подтоплений.

В ЗКО проведён комплекс инженерных работ. Для этого из государственного резерва были выделены экскаваторы и бульдозеры. С их помощью в Каратобинском районе очистили 210 метров русла реки Жаксыбай, в Шынгырлауском районе укрепили 1,1 километра береговой линии реки Илек, очистили 200 метров русла реки Кайынды и привели в порядок 400 квадратных метров водных каналов в селе Долинное Теректинского района.

В Актюбинской области также продолжаются подготовительные работы. Уже отремонтированы и укреплены защитные сооружения длиной 2,2 км, очищены арычные системы протяжённостью 4,5 км, укреплены берега рек на участке 2 км, а также очищены русла рек общей длиной 3 км.

Все эти мероприятия направлены на снижение риска подтоплений, свободный проход талых вод и повышение готовности регионов к весне. Работы находятся под контролем акиматов и соответствующих служб и выполняются по утверждённым планам.

Напомним, что в паводке 2024 года в Казахстане пострадало 109 участков автодорог на сумму 39,6 миллиарда тенге, школы — на 11,7 миллиарда тенге. А сети электроснабжения — на 1,5 миллиарда тенге.



