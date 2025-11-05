Огонь быстро распространялся и мог привести к взрыву цистерны.

4 ноября в городе Кульсары Атырауской области на автозаправке загорелись задние колёса бензовоза, заполненного топливом. Об этом сообщили в МЧС РК. Огонь быстро распространялся и мог привести к взрыву цистерны. На место сразу приехали пожарные. Они начали тушить пламя и использовали пену, чтобы охладить цистерну. Благодаря их быстрой и слаженной работе пожар удалось полностью потушить в короткие сроки.