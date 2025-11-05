Ежедневно с территории Уральска вывозят более 300 тонн мусора.

Каждое утро из Уральска и его пригородов вывозят тонны бытового мусора. Пока жители только просыпаются, на городские улицы уже выходят десятки спецмашин, работая практически без перерывов.

Главным оператором в городе является ТОО «Орал таза сервис». Компания специализируется на сборе, вывозе и транспортировке. С раннего утра водители мусоровозов выезжают на маршруты, которые они знают наизусть. Рабочие подвозят контейнеры к технике и вручную собирают разбросанный мусор.





По словам директора предприятия Рафхата Данагулова, ежедневная нагрузка растёт вместе с населением: мусора становится больше, а графики — плотнее.

– Наша компания работает с 2016 года как частная компания. До этого это была государственная компания, - говорит Рафхат Данагулов.

Ежедневно на маршруты выезжают 25–30 единиц спецтехники. Всего автопарк насчитывает 45 машин. На предприятии трудятся около 180 человек: водители, рабочие, слесари, кассиры, бухгалтеры и другие сотрудники. В день работники должны обслужить 650 мусорных площадок, на которых установлены около 3000 контейнеров. Как минимум раз в сутки мусоровоз должен заехать на каждую из них, а иногда — и дважды, поскольку контейнеры заполняются быстро. Дополнительные контейнеры устанавливать нельзя — действующие требования не позволяют загромождать площадки.

– В день мы вывозим порядка 300 тонн мусора со всего города. В нашей работе нет выходных, праздников. Наши рабочие работают по графику. Наоборот, в праздничные и выходные дни мы усиливаем работу, подключаем дополнительную технику, так как люди отдыхают и объем мусора возрастает в разы. Нам приходится каждый день сталкиваться с отходами, с которыми не очень приятно работать. У нас всегда проблемы с кадрами, на нашем предприятии никогда не было 100% набора сотрудников, а именно водителей и рабочих. Всегда не хватает около 15 человек, в базе всегда 5-6 машин стоят без водителей, - рассказывает директор предприятия.

Одной из самых острых проблем остаётся состояние автопарка. Более половины машин эксплуатируются уже по 20 лет, ремонтируются постоянно и зачастую простаивают на базе без водителей. Полное обновление техники невозможно: предприятие, по словам руководства компании, работает в условиях хронического дефицита финансов. Стоимость одного нового мусоровоза сегодня начинается от 50–55 миллионов тенге. Государство субсидий не предоставляет — единственный источник дохода предприятия — тариф, утверждённый ещё в ноябре 2022 года на основе расчётов двухлетней давности.

– Всего у нас 45 единиц техники, больше половины из которой изношена. Самый старый мусоровоз работает 24 года. автопарк требует обновления. В идеале нам бы купить еще 10 единиц новой техники. Конечно, это не полностью закроет наши потребности, в целом нам нужно 20 единиц новой техники, чтобы ликвидировать изношенность. Рыночная цена техники, которую мы покупаем начинается от 50 миллионов тенге и выше, - отметил Рафхат Данагулов.

Сегодня тариф составляет:

496 тенге — для благоустроенного сектора

— для благоустроенного сектора 504 тенге — для частного сектора

Однако даже эту сумму оплачивают не все. Около 35% уральцев задолжали за услугу, а 80 тысяч жителей вообще не включены в базу данных. Общая задолженность горожан перед предприятием — 250 миллионов тенге. При этом сам «Орал таза сервис» задолжал поставщикам — в том числе за запчасти — порядка 120 миллионов тенге.

– В начале года мы подали заявку на утверждение нового тарифа, и вот до сих пор производятся расчеты. В ближайшем будущем мы будем защищать этот тариф. Себестоимость вывоза мусора, по нашим расчетам составляет 1000 тенге. Но мы прекрасно понимаем, что эту сумму нам не утвердят. Сначала мы будем выступать перед общественным советом, потом перед депутатами. Я сейчас не могу сказать, сколько нам утвердят, - говорит директор ТОО «Орал таза сервис».

Коммунальная сфера испытывает нехватку рабочих рук. Работа с отходами — физически тяжёлая, не самая приятная и требует выносливости. Не каждый соглашается трудиться в таких условиях, уральцы не хотят работать с мусором.

– Каждый год мы стараемся повышать зарплату. Без этого половины сотрудников у нас не было бы. Зарплата водителей зависит от техники, её состояния, объема и составляет от 250 до 500 тысяч тенге. Зарплата рабочих тоже зависит от множества факторов и варьируется от 150 до 260 тысяч тенге. Хотелось бы им еще больше платить, мы их прекрасно понимаем. Они наш локомотив, без них мы не сможем вывозить мусор, и соответственно спрашивать с населения оплаты услуги, - говорит Рафхат Данагулов.

Рабочий день водителя мусоровоза начинается в 05:00. Они совершают по три рейса, обслуживают свыше сотни контейнеров за смену и сталкиваются с десятками бытовых трудностей: плотная парковка во дворах, перекрытые подъезды, жалобы населения. В коллективе есть люди, посвятившие работе десятилетия. Водитель Жайдарлы Куангалиев трудится в компании уже 25 лет. Он признаёт, что труд не из лёгких, но доволен результатами и уважением коллектива.

Среди рабочих встречаются и женщины. Лидия Бекболатова уже более года убирает мусорные площадки и собирает разбросанные отходы. По её словам, к чистоте должны стремиться сами жители, ведь часто пакеты оставляют не в контейнере, а рядом. Нередко люди оставляют на площадках старую мебель, стройматериалы и технику. Такой мусор должен вывозиться платно, однако горожане предпочитают просто складировать хлам у контейнеров, создавая дополнительные нагрузки.

Собранные отходы доставляются на полигон ТБО на окраине города. Участок имеет проблемы: мусор разносится ветром на большие расстояния, отсутствуют подъездные пути и образуются «горные» залежи пакетов. На территории полигона работает завод по сортировке мусора. Однако без сознательного отношения населения к разделению отходов мощности завода недостаточны. Чтобы стимулировать сортировку, предприятие открыло три экопункта, где можно сдать пластик, подсолнечное масло, бумагу и получить небольшое вознаграждение — например, за 10 килограммов макулатуры выдают 500 тенге.

– Во-первых, мы хотели разгрузить контейнеры. Во-вторых, туда попадают полезные фракции, это то, что можно переработать. На экопунктах мы принимаем картон, бумагу, пластик, алюминиевые банки, отработанное подсолнечное масло и батарейки. Люди сортируют мусор дома, приносит к нам, мы взвешиваем и платим деньги, - говорит директор предприятия.

Система вывоза отходов — сложный и затратный процесс, где всё держится на людях, технике и дисциплине. Пока часть населения продолжает игнорировать оплату услуг и оставляет мусор возле контейнеров, проблема будет только усугубляться. Чистота города начинается не с мусоровоза, а с каждого жителя. И чем раньше это поймёт большинство, тем меньше мусорных «гор» будет вокруг Уральска.

Отметим, что 16 октября правительство РК объявило мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. Другими словами, ближайшие полгода стоимость услуги по вывозу ТБО меняться не будет.



