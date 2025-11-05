В редакцию «МГ» обратился житель Уральска Самат Уразалин. Мужчина работает в Атырау вахтовым методом и вынужден раз в месяц ездить туда и обратно. Он говорит, что из-за плохого состояния трассы Уральск-Атырау и большого количества смертельных ДТП всегда предпочитал летать на самолете. Однако с недавних пор авиарейс отменили. По словам Самата, многим вахтовикам теперь приходится пользоваться частными перевозчиками, которые гонят на высокой скорости, пытаясь скорее доехать по убитому полотну. А чтобы доехать на автобусе придется потратить на дорогу дополнительные несколько часов.

– Так удобно было. Спокойно сел, за полтора часа долетел... А теперь что? Ездить по этой разбитой трассе с угрозой для жизни? Мы платим налоги, работаем, приносим прибыль в регион, а теперь вынуждены трястись полдня по дороге. Почему закрыли авиарейс, который реально спасал жизни? Люди жалуются годами на состояние трассы, но никаких реальных изменений нет. А теперь ещё и самолёт отняли. Получается, безопасного способа добраться в Атырау просто не осталось, - говорит мужчина.

В АО Qazaq Air информацию подтвердили и сообщили, авиарейс закрыли из-за продолжающейся убыточности направлений. По словам представителей авиакомпании, действующий уровень тарифов не обеспечивает покрытия прямых операционных затрат, включая летний период с высоким сезонным спросом.

– Кроме того, из-за значительно более низкой стоимости альтернативных видов транспорта — автобусов, железной дороги и онлайн-сервисов автоперевозок (в среднем 5 000–7 000 тенге) — пассажиры нередко выбирают именно эти варианты передвижения. Авиакомпанией были предприняты меры по стимулированию спроса — специальные тарифы и маркетинговые акции. Однако направление не достигло уровня самоокупаемости, - сообщили в Qazaq Air.

Кроме того, на экономические показатели маршрута негативно повлиял рост эксплуатационных расходов, а именно увеличение тарифов аэропортов назначения и колебания валютного курса.

– Qazaq Air благодарит своих пассажиров за доверие и поддержку. Оптимизация маршрутной сети является вынужденным, но необходимым шагом для обеспечения устойчивого развития и сохранения баланса между качеством обслуживания и экономической эффективностью, - заключили в авиакомпании.

Отметим, что проезд из Уральска в Атырау на автобусе стоит 7000 тенге с человека. За такси людям приходится отдавать 8000 тенге.