По данным аналитиков такую зарплату получает 3,3% населения страны.

В Бюро национальной статистики опубликовали данные о заработной плате на 2025 год. Сообщается, что по итогам 2024 года средняя зарплата по стране составила 405 416 тенге, что на 11,3% больше, чем в 2023 году, в реальном выражении заработная плата увеличилась на 2,4%. За последние пять лет средняя заработная плата выросла в 1,9 раза, при этом темп роста заработка женщин выше, чем у мужчин.

Фото stat.gov.kz

Справочно: Источником данных по среднемесячной заработной плате является обследование предприятий по статистической форме 1-Т «Отчет по труду» с периодичностью квартал и год. Годовые данные формируются с учётом квартальных отчетов.

Фото stat.gov.kz





Среднемесячную заработную плату до 100 000 тенге получали 3,3% работников, от 100 001 до 150 000 тенге – 10,5%, от 150 001 до 300 000 тенге – 32,5%, от 300 001 и выше – 53,7%.

По данным Бюро, медианная заработная плата в РК в 2025 году составила 317 512 тенге и выросла по сравнению с 2024 годом на 11,1%, в реальном выражении - на 0,4%. Наибольший рост медианной заработной платы по отраслям по сравнению с 2024 годом отмечен в финансовой и страховой деятельности – 31,3%; в транспорте и складировании – 24,1%; в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 22,9%. Наименьший рост медианной заработной платы зафиксирован в предоставлении услуг по проживанию и питанию - на 2,7%, а также в образовании - на 5,9%. В региональном разрезе самый высокий темп роста медианной заработной платы отмечен в городе Астана, где рост составил 18%. Самый низкий темп роста медианной заработной платы зафиксирован в Мангистауской области – 6,8%.

Почасовая заработная плата одного работника в 2025 году составила в среднем 2334 тенге и выросла с 2024 года на 12%.

Фото stat.gov.kz





Сравнение зарплат по возрасту показывает, что меньше всего зарабатывают сотрудники 16–24 лет — в среднем 279 875 тенге. Больше всех получают работники 35–44 лет (455 070 тенге) и 45–54 лет (430 045 тенге). Самый заметный рост зарплат произошёл в группе 45–54 лет — на 15,3%. Самый небольшой рост — у работников 65 лет и старше, всего 5,9%.

Заработная плата наемных работников по уровню образования составила: со средним образованием – 289673 тенге, с высшим образованием – 497563 тенге и послевузовским образованием – 672493 тенге. По сравнению с 2024 годом наибольший рост среди работников с послевузовским образованием составил 20,3%, наименьший - со средним образованием 10%. Заработная плата наёмных работников зависит от уровня образования: сотрудники со средним образованием получают в среднем 289 673 тенге, с высшим — 497 563 тенге, а с послевузовским — 672 493 тенге. По сравнению с 2024 годом сильнее всего выросла зарплата у специалистов с послевузовским образованием — на 20,3%. Самый небольшой рост — у работников со средним образованием, всего 10%.