За девять месяцев появилось 90 супермаркетов.

По данным Qazstat, с января по сентябрь 2025 года в Казахстане открыли 266 минимаркетов общей площадью 43 тысячи квадратных метров. Стоимость этих объектов составила 16,1 миллиардов тенге. Больше всего минимаркетов появилось в Туркестанской (35) и Атырауской областях (32). За девять месяцев также открыли 90 супермаркетов площадью 63,7 тысячи квадратных метров на сумму 34,5 миллиарда тенге. Больше всего новых супермаркетов заработало в Шымкенте (31) и Жамбылской области (19).

Напомним, что в стране также растет число ресторанов и кафе. За девять месяцев появилось 55 ресторанов, это самое высокое число за всю историю публикаций показателя.



