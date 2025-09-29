Каждую зиму сотни тысяч жителей Уральска получают тепло в квартиры, школы и больницы. Но как работает уральская ТЭЦ? Из чего складывается тариф и почему он повышается?

Из чего складывается тариф на тепло в Уральске и почему он повышается?

Уральцы часто жалуются на работу тепловиков за постоянно растущий тариф, на негорячую горячую воду, за позднее включение отопления в домах и позднее выключение, за холодные и слишком горячие батареи. в общем, недовольства хватает. «МГ» решил узнать, как появляется тепло в домах, из чего складывается тариф и почему нельзя отключить или включить отопление «одной кнопочкой».





АО «Жайыктеплоэнерго» — это предприятие, которое обеспечивает теплом весь Уральск. Исполняющий обязанности генерального директора предприятия Бекбулат Камешев отмечает, что держатель всех акций предприятия является акимат Уральска. На сегодняшний день предприятию принадлежит 248 километров тепловых сетей, из них 43 километра — магистральные тепловые сети №6, №7, №2, №4, №3, №8. Они проложены в старую часть города, в сторону «Омеги», в северо-восточную часть города и «Ремзавода».

АО «Жайыктеплоэнерго» отапливает 1217 домов от центрального отопления. По окраинам города у предприятия имеется 23 котельных.

Отопительный процесс очень сложный. Для того, чтобы в квартирах были тёплые батареи, ЖТЭ берёт воду из Урала, перекачивают с помощью насосов в турбинный цех, нагревают до 40 градусов, затем отправляют на очистку в химический цех. Там очищают с помощью фильтров до нужных показателей и дальше уже нагревают согласно температурному графику. Оттуда отправляют её по тепломагистралям. По замкнутому циклу вода возвращается на предприятие уже менее горячей, её вновь нагревают. Вновь отправляют. Процесс непрерывный. Чтобы всё это работало, на предприятии трудится более тысячи человек. Многие из них находятся на работе сутками. Одна из главных задач, обеспечить уральцев теплом.

Убавить тепло нельзя

В теплую погоду коммунальщики должны держать температуру 70 — это подогрев воды. Зимой, картина другая, чем ниже температура воздуха на улице, тем выше должна быть температура воды для отопления. Но максимальный уровень 105 градусов. Температурные режимы предприятие выстраивает на основании данных от «Казгидромета».

— Осенью и весной люди говорят нам, вы куда топите, убавьте. Но меньше 70 градусов мы не можем снижать температуру, иначе у потребителей пропадёт горячая вода, — говорит Камешев.

Для подготовки к отопительному сезону, согласно правилам эксплуатации сетей, коммунальщики проводят гидравлические испытания. Ежегодно предприятие заменяет на новые по 5-6 километров сетей. На сегодняшний день износ труб составляет 50%. Это не значит, что половина труд сгнили, просто у них завершился срок эксплуатации. Даже если порывов нет, трубы всё равно нужно менять. Внутри сетей образуется шероховатость, соответственно меняется гидравлика и давление.

— В последнее время аварийность снизилась. Если вернуться на 10 лет назад, у нас без тепла оставались целые районы. В последнее время отопительные сезоны у нас проходят в штатном режиме, — отмечает и.о. генерального директора предприятия.

Из чего складывается тариф?

Также Бекбулат Камешев рассказывает, что без прибора учёта потребители оплачивают 230 тенге за квадратный метр, с прибором у них выходит по 180-190 тенге.

— На сегодняшний день средний тариф составляет 7411 тенге за одну Гкал. Сам тариф складывается из топлива для нагревания котлов, в нашем случае это газ. 50% от тарифа уходит на оплату газа. Также средства уходят на заработную плату. В среднем она составляет на предприятии 280 тысяч тенге. Затем налоги и материалы. Знаем, что очень многое зависит от курса, так как оборудование в основном привозят из других стран. Моя квартира 58 квадратных метров, я в среднем за весь отопительный период плачу в месяц по 7-8 тысяч тенге, — рассказывает Камешев.

Приборы учёта — это выгодно, однако и с ними возникают проблемы, говорит Камешев. В этом году поверку прошли 248 приборов учёта. Те приборы, которые оказались неисправными, должны отремонтировать через портал государственных закупок. А количество приборов, которые не подлежит ремонту, заменят на новые. И опять же, через тендер. Эти процедуры занимают немало времени.

— Проблема в том, что 90% приборов учёта находится у нас на балансе. Мы их устанавливали по городу. При их поломке или сроке поверки мы всё делаем через тендер. Напрямую пойти в магазин и купить запчасть мы не можем. Если купить, к примеру, напрямую за 10 тысяч тенге, то штраф за это будет 400 тысяч тенге. Эта процедура занимает у нас много времени. В прошлом году она длилась с февраля по сентябрь, — отмечает Камешев.

Молодежь уходит в инофирмы

Пока коммунальщики стараются создать лучшие условия работы, отремонтировать ТЭЦ и магистрали, тарифы продолжают расти. Камешев говорит, чтобы погасить все долги предприятия, необходимо повысить тариф на 80%. Также на коммунальном предприятии остается проблема с кадрами: заработная плата начинается от 120 тысяч тенге и за эти деньги молодежь неохотно остается на предприятии, в основном они приходят за опытом, а потом трудоустраиваются в инофирмы.

— Зарплаты у нас низкие. Очень многие специалисты уходят в иностранные компании. Приходят, набираются опыта и увольняются. Элементарно, у нас проблемы с водителями, техника старая. На ней работать молодежь не может, берём работников предпенсионного возраста. В тарифе не предусмотрены затраты на обновление техники. Мы прибыли никогда и не видели, в убытках. Выходим из положений благодаря акимату. Сами замечаете ежегодно идёт замена магистральных сетей за счёт бюджета. Также градирню построили за счёт бюджета. Мы не укладываемся в эти тарифы. Постоянно поднимать тарифы — это нагрузка для населения. Если раньше каждый год было повышение, то сейчас поделили на пятилетку, то есть 2023 году нам утвердили тариф и каждый год его немного повышают, и так до 2028 года. Если цена газа повышается, то один раз в год мы можем подать заявку на повышение тарифа, чтобы покрыть заработную плату работникам и оплату за газ. В этом году цена газа выросла на 32%. Мы подали заявку и нам утвердили её на 7%. Из-за этого приходится сокращать запланированные работы и как-то выходить из положения, — объясняет Бекбулат Камешев.

Уральцы задолжали за тепло 400 млн тенге

На сегодняшний день ЖТЭ задолжало 880 миллионов тенге АО «QazaqGaz Aimaq» за газ. Потребители задолжали ЖТЭ порядка 400 миллионов, это долг вместе с начислением на август 2025 года. Из этой суммы половина должников — проблемные квартиры. Самый большой долг за отопление 800 тысяч тенге. Хозяин данной квартиры находится в другой стране, а его родственники проживающие там оплачивать за коммунальные услуги не торопятся.

— Проблема в том, что сам собственник умер. Там живут дети, родственники и в наследство не вступают, и соответственно они не несут никакой ответственности. Мы не можем ограничить им выезд или подать на них в суд. Сейчас пошли на те меры, когда приходим с участковым и отрезаем горячую воду и батареи. Интернет оплачивают, свет оплачивают, потому что могут отключить, а тепло не хотят. Если посмотреть каждая семья в среднем оплачивает за интернет по 12-15 тысяч тенге, а за тепло 7-8 тысяч. Если отключить интернет, ничего не изменится, а вот если тепло? — говорит Камешев.

Камешев рассказал, как образуется задолженность предприятия перед населением.

— Когда складывается тариф, берётся максимальная температура в зимний период. Иногда зима может быть тёплой. Соответственно, максимально мы не топим. И есть антимонопольный закон, где предусмотрен возврат средств населению за «недотоп». Если говорить по простому, мы не дотапливали. Это возврат только тем, у кого нет технической возможности установить приборы учёта, — объясняет и.о. генерального директора.

Когда включают отопление?

Начало отопительного сезона уже близко. Камешев напомнил, когда включат отопление.