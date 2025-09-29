Уже 30 сентября они выйдут на поле против «Кайрата» в первом домашнем матче алматинцев в Лиге чемпионов.

Футболисты мадридского «Реала» прилетели в Алматы. Уже 30 сентября они выйдут на поле против «Кайрата» в первом домашнем матче алматинцев в Лиге чемпионов. О приземлении команда сообщила на своей странице в Instagram. Игроки спустились с трапа, словно звёзды большого кино. В аэропорту южной столицы их встречали с размахом: девушки в национальных костюмах, традиционные блюда и атмосфера настоящего праздника. В соцсетях — только и разговоров об этом историческом событии.

У здания аэропорта футболистов ждали сотни фанатов, среди которых было много детей. Люди начали собираться задолго до посадки самолёта. Вместе с игроками прилетели и преданные болельщики «Реала».

Напомним, для «Кайрата» этот сезон — особенный: впервые в истории клуб играет в Лиге чемпионов. Матч против мадридского гранда состоится 30 сентября в 21:45. Это будет вечер, который войдёт в историю казахстанского футбола.

Ранее министр туризма и спорта страны назвал предстоящий матч с мадридским «Реалом» событийным туризмом. По его словам, на матч с «Реалом» ожидается приезд примерно 4-5 тысяч туристов.







