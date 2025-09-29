На медработников возбудили 11 уголовных дел.

Для контроля за легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также ядовитых и сильнодействующих веществ с 22 по 26 сентября в республике провели оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек», передает Polisia.kz.

— За нарушение законодательства в сфере обращения с наркотиками по статье 303 УК в отношении медицинских работников возбуждено 11 уголовных дел, выявлено 278 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято порядка 7 тысяч лекарственных средств, содержащих наркотики, и 80 тонн ядовитого вещества, относящегося к товарам двойного назначения. В сфере медицины зафиксировано свыше 190 фактов нарушений административного законодательства, собраны материалы в отношении 202 медработников, изъято порядка 40 тысяч таблеток, содержащих наркотические вещества, а также 290 тысяч психотропных таблеток и 236 тысяч ампул, - сообщил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

Как выяснилось, полицейские проверили 519 медучреждений.

Кроме того, в промышленной сфере выявили 60 нарушений, был ограничен оборот двух тысяч тонн прекурсоров, к ответственности привлечены 20 юрлиц, было проверено 159 предприятий и 734 транспортных средств.

— В Актюбинской области проверкой установлено, что железнодорожным транспортом из Китая ввезено свыше 80 тонн ядовитых веществ без государственной лицензии на их импорт. Общая сумма изъятого составила 86 млн тенге. Указанное вещество относится к товарам двойного назначения. В Восточно-Казахстанской области в одном из ТОО зафиксирована безрецептурная продажа сильнодействующих препаратов. Изъято более 35 тысяч таблеток «Прегабалина», «Зоника» и «Алиса». В Западно-Казахстанской области установлен факт незаконной реализации психотропных препаратов с места жительства 40-летней жительницы региона, не имевшей лицензии на данный вид деятельности, - рассказал Бахытжан Амирханов.

По данным МВД, в Карагандинской области при досмотре автомобиля, следовавшего из Астаны в Караганду, изъято 82 упаковки «Тропикамида», «Прегабалина» и «Медазепама» на сумму более 240 тысяч тенге.