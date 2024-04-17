В Западно-Казахстанской области продолжается борьба со стихией. Проводится работа по укреплению противопаводковых защитных сооружений, а также проведение других неотложных работ и ликвидации последствий паводка. В них задействовано 7 895 человек и 1 781 единица техники, в том числе 1 011 единиц спецтехники.

На текущий момент вдоль берега реки Урал возвели защитные сооружения протяженностью 100 километров. Всего уложено 771 тысяча штук мешкотары с песком.

По состоянию на 17 апреля уровень воды в реке Урал достиг отметки 779 см и продолжает повышаться. Прошлогодний максимум составил 557 см. Опасный уровень – 850 см.

Вода прибывает со стороны Российской Федерации, где в связи с паводками осуществлялся активный сброс в Ириклинское водохранилище. По уточненной информации, сброс воды Ириклинского водохранилища со стороны РФ постепенно снижается. Тем не менее, угроза подтопления в области остается на высоком уровне.