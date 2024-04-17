Сегодня, 17 апреля, на брифинге в оперштабе ЗКО заместитель директора филиала "Казгидромет" Олжас Садыров сообщил, что на 8:00 17 апреля уровень воды в реке Урал на гидропосту Уральск достигла отметки 7,79 метров, за сутки уровень воды повысился на три сантиметра. На 18 см повысилась вода в реке Урал на гидропосту села Январцево, и составил 8,18 метров.

По словам Олжаса Садырова, по новым подсчетам специалистов ведомства, прогнозируемый уровень воды в Урале (в пик половодья) - составит 934 см, тогда как несколько дней назад руководство филиала "Казгидромета" сообщало об уровне воды в 10,38 метра.

- Данные ежедневно меняются, мы провели подсчеты и с учетом разлива вода по поймам реки, прогнозируемый уровень воды в пик паводка составит 934 сантиметра, - сообщил Садыров.

К слову, изменились и даты половодья. Так, если раньше сообщалось, что пик паводка в Уральске придется на 17-19 апреля, затем на 19-21 апреля, то сегодня выяснилось, что пик ожидается уже 22-24 апреля в городе, и 20-21 апреля в районах.

Руководитель филиала АО "Казводхоз" Рауан Хусаинов рассказал, что водохранилища в ЗКО заполнены на 81%. Река Чаган на гидропосту села Чувашинское за сутки повысился на 1 см. Шандоры остаются открытыми, подпор со стороны реки Урал есть, но при этом наблюдается небольшое течение Чагана в Урал.