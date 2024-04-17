— На место происшествия прибыли спасатели и полностью потушили возгорание в 20:16. При пожаре из жилого дома спасатели через автолестницу вызволили четыре человека, из них двое детей. Трёхмесячного ребенка спасатели вывезли в безопасное место и передали его матери, — пояснили в ведомстве.

По данным департамента чрезвычайных ситуаций Атырауской области, 16 апреля в 19:46 на пульт пожарных поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов по улице Абая в Атырау идёт дым.К слову, пострадавших в пожаре нет. Причину возгорания выясняют.