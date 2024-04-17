В телеграм-канале акима Актюбинской области сообщается, что в Айтекебийском районе 122 жителя обратились в комиссию по оценке материального ущерба.
Уже проверено состояние домов 42 семей. По 35 объектам недвижимости уже вынесена экспертная оценка. Сегодня 15 семьям перечислили компенсацию на 14,6 миллионов тенге.
Житель села Жургенова, Саматбек Сактаганов, рассказал, что дом, в котором он прожил 23 года, был подтоплен во время паводка.
— 23 года прожил в своем доме. 30 марта его затопило. Не только дом, но и все мое имущество оказалось в воде. Аким района приезжал, сказал, что мне построят новый дом. Комиссия подтвердила, что мой дом для проживания уже непригоден. Вчера мы получили 300 тысяч тенге в качестве единовременной помощи. Теперь ждем, когда построят дом. Выражаю благодарность всем, кто помогал сельчанам в эти трудные дни, — рассказал Саматбек Сактаганов.