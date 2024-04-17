В телеграм-канале акима Актюбинской области сообщается, что в Айтекебийском районе 122 жителя обратились в комиссию по оценке материального ущерба.

Уже проверено состояние домов 42 семей. По 35 объектам недвижимости уже вынесена экспертная оценка. Сегодня 15 семьям перечислили компенсацию на 14,6 миллионов тенге.

Житель села Жургенова, Саматбек Сактаганов, рассказал, что дом, в котором он прожил 23 года, был подтоплен во время паводка.