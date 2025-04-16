При строительстве дамбы дачнице из Уральска снесли ограждение

Жительница Уральска Марина Симбирёва обратилась в редакцию с жалобой. Вот уже долгое время она никак не может добиться справедливости. Рядом с её дачным участком расположенным в садовом товариществе «Речник» возвели дамбу вдоль реки Урал и теперь помимо испорченных плодово-ягодных насаждений, ей снесли ограждение.

— Весной 2024 года рядом с моим участком стали выкапывать котлован для строительства дамбы, затем стали ввозить белую глину, правда, она была с какими-то костями. Тогда мне сломали часть забора, а деревья и кустарники, конечно, погибли. Тогда я промолчала. В сентябре всё восстановила, вызывала трактор для этих работ. Здесь стояло болото прям после паводка, домик наш не топило, влага шла из под земли. Приезжала на дачу, убирала траву. В ноябре продолжились работы по строительству дамбы, — рассказывает Марина Симбирёва.

В декабре женщина оставила первую жалобу в акимате Уральска, тогда ей толком ничего не ответили, лишь рекомендовали обращаться в суд. В январе 2025 года владелица дачи снова написала письмо в акимат Уральска, тогда ей пообещали восстановить ограждение и якобы пообещали подвинуть дамбу, чтобы был проход между забором и насыпью глины. В феврале 2025 года, рассказывает женщине, ей снесли ограждение полностью. Тогда Марина адресовала жалобу в Областной акимат, где ей ответили, что «горакимат должен принять меры». 1 апреля владелица участка написала досудебную претензию, где потребовала восстановить всё до 15 апреля, однако пока ничего не сделали. 8 апреля женщина обратилась в ЖКХ Уральска, но и там ей лишь пообещали, что всё поправят и восстановят.

— Прежде чем делать эту дамбу, акимат должен был известить об этом владельца участка, то есть меня. Также должны были применить закон по реквизиции, то есть изъять мой участок и отдать мне его стоимость. Я, конечно, надеюсь на это. Очень тяжело достучаться до нашего акимата, по сей видимости люди не понимают сути проблемы и не хотят вникать в неё. Выкупать не хотят участок, потому что есть квартира. Но причем тут это, если это моя легализованная собственность, у меня есть акт и кадастровый номер на землю. Вы заходите на мою землю и думаете, что всё в порядке вещей? Этот участок нам принадлежит 1975 года. Мне так жалко, что губят природу, — говорит Марина Симбирёва.

Женщина говорит, что теперь эта дамба приносит ей массу неудобств. Во время строительства ей снесли техникой камеру видеонаблюдения, на её участок теперь запросто можно попасть и вообще, они теперь как на ладони, а с дамбы валится весь мусор: бутылки, бумажки, пакеты.

В акимате Уральска сообщили, что им известно об этой проблеме и пообещали восстановить ограждение только после того, как закончат все работы, а это примерно в середине мая 2025 года.