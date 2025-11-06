Компенсацию взыскали акимата Январцевского сельского округа.

В суде Западно-Казахстанской области сообщили, что в районном суде №2 Байтерекского района рассмотрели гражданское дело. Жительница подала иск к акиму Январцевского сельского округа и его аппарату, требуя 1 000 000 тенге за моральный вред. Женщина пострадала в ДТП: получила ушибы, растяжение связок левого голеностопа и рану возле левой брови. Причиной аварии стали бесхозные лошади, выбежавшие на дорогу.

Суд установил, что производство по делу об административном правонарушении ранее прекратили из-за истечения срока давности. За рулем RENAULT DUSTER был супруг пострадавшей. Автомобиль столкнулся с лошадью, выбежавшей на трассу в районе Январцевского сельского округа. Владелец животных не установлен. Пассажирка автомобиля получила травмы и обратилась за медицинской помощью. Врачи подтвердили ушиб мягких тканей в области брови.

В суде представитель ответчиков (районного акимата) просил отказать в иске. Он пояснил, что виновный не найден, водитель должен был учитывать плохую видимость и дорожные условия — ведь он не заметил целый табун лошадей. А ущерб должен возмещать владелец автомобиля. Поэтому ответчики считают себя невиновной стороной. Суд частично удовлетворил иск о моральном вреде. Женщине присудили выплату в размере 100 000 тенге и вынесли частное определение.

Решение пока не вступило в законную силу.