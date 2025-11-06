Многие готовы даже создать петицию, чтобы оставить платформу Bilim Class.

Родители уральских школьников возмущены частой сменой электронных дневников. Так, если прошлые несколько лет дети и родители пользовались платформой Kundelik.kz, то с начала этого учебного года их перевели на платформу BilimClass. А теперь выяснилось, что их снова переводят на Kundelik.kz.

— Я возмущена. В начале учебного года нас перевели на платформу Bilim class. Приывкли мы к ней быстро. Она мне, да и другим родителям в моем окружении, очень понравилась. Во-первых, удобно само пользование, все понятно, все видно, нет кучи рекламы, а если она и есть, то как-то незаметно. Во-вторых, удобно то, что я с одним логином могу войти во все три кабинета своих детей. То есть мне не нужно создавать отдельно три логина, три пароля для каждого ребенка. Система сама видит, что я родитель троих детей и выдает вход к каждому кабинету, остается только выбрать. Ну, и мотивация банка тоже колоссальная. Детям приходят хорошие кэшбеки, дети стараются не только получить высокий балл на уроках, но и пятерку за четверть, — говорит мама школьников Алия.

Родители жалуются, что Kundelik.kz часто работает с перебоями и не загружается. Особенно это заметно в конце учебной четверти, когда нагрузка на сайт увеличивается. Многие готовы даже создать петицию, чтобы оставить платформу Bilim Class.

— И потом, что это за эксперименты над детьми и родителями? Минпросвещения поигралось, не понравилось? В следующую четверть снова будут менять? — возмущаются уральцы.

Редакция обратилась за комментарием в городской отдел образования, но ответа пока не получили.

Переход на BilimClass начался в 2024 году. В некоторых регионах детей переводили на неё прямо посреди учебного года. На платформе нет рекламы, ей удобно пользоваться и родителям, и детям. Упрощено заполнение журналов, домашних заданий и календарно-тематического планирования. Ранее отмечалось, что функционал старой платформы (Kundelik) был ограничен. Например, в ней не было инструментов для повышения квалификации учителей. Из-за этого приходилось покупать сторонние решения, в том числе у компании Bilim Land. С начала 2025 года такая необходимость исчезла — теперь новая платформа бесплатна и для школы, и для родителей. Она автоматизирует учебные и административные процессы, даёт доступ к видеоматериалам, СОР и СОЧ, образовательным ресурсам и тестам iTest. Платформа «Kundelik» была создана в 2016 году. Система работает на серверах МОН РК. Эта платформа содержит рекламу и имеет ограниченный функционал. Учащиеся могут вести личное портфолио, пользоваться онлайн-ресурсами, общаться с одноклассниками и участвовать в олимпиадах.

Напомним, что ранее родителей возмутил перевод школьных чатов на отечественный мессенджер Aitu. Многим не нравится, что ради одной школьной группы нужно устанавливать отдельную программу.



