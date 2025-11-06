Казахстанцы могут получить штраф, если ребенок сидит на уроке в телефоне
Сначала за это предусмотрено предупреждение, а затем штраф по статье 409 КоАП РК «Нарушение законодательства Казахстана в области образования» в размере 5 МРП.
Вице-министр просвещения Казахстана Майра Мелдебекова ответила, какой штраф грозит родителям, если их дети будут использовать телефоны во время уроков. Норма прописана в законе об образовании. Сначала за это предусмотрено предупреждение, а затем штраф по статье 409 КоАП РК «Нарушение законодательства Казахстана в области образования» в размере 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).
К слову, запрет на использование смартфонов во время уроков ввели в Казахстане 2024 году.
