Казахстанцы могут получить штраф, если ребенок сидит на уроке в телефоне

Вице-министр просвещения Казахстана Майра Мелдебекова ответила, какой штраф грозит родителям, если их дети будут использовать телефоны во время уроков. Норма прописана в законе об образовании. Сначала за это предусмотрено предупреждение, а затем штраф по статье 409 КоАП РК «Нарушение законодательства Казахстана в области образования» в размере 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).

К слову, запрет на использование смартфонов во время уроков ввели в Казахстане 2024 году.