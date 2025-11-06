По данным Казгидромета, 7 ноября в западных регионах страны ожидается прохладная и ветреная погода.
- В Уральске температура составит +6 … +9 °C, ожидается переменная облачность.
- В Актобе днём прогнозируется от −3 до +2 °C, ветер юго-западный 9–14 м/с, местами до 20 м/с.
- В Атырау — около +5 … +10 °C, преимущественно без осадков.
- В Актау днём будет +9 … +13 °C, ветер умеренный, без существенных осадков.
Метеорологи предупреждают: в Актюбинской области возможны усиления ветра до штормовых значений.