В Уральске аренда двухкомнатной квартиры составляет в среднем — 160 тысяч тенге, а трёхкомнатной — 200 тысяч тенге.

В последние два месяца цены за аренду квартир в большинстве городов начали снижаться: - 4% по Казахстану. Средняя цена за квадрат на начало ноября — 3528 тенге за один квадратный метр. Максимум в Алматы — 6154 тенге. Минимум в Туркестане — 2128 тенге за квадрат.

По данным Krisha.kz, самое заметное падение за два месяца произошло в Караганде, Актау, Кызылорде, здесь аренда подешевела на 9%. В Астане, Алматы ставки снизились на 3%. В Шымкенте — на 1%. Только один город с положительной динамикой — в Усть-Каменогорске за данный период аренда подорожала на 4%.

Разница в аренде по городам остаётся существенной — за цену однушки в Алматы в регионах можно снять минимум две квартиры и ещё останется на коммуналку.

Средние цены за аренду однокомнатной квартиры:

Алматы — 230 тысяч тенге;

Астана — 220 тысяч тенге;

Актау — 130 тысяч тенге;

Актобе — 140 тысяч тенге;

Атырау — 162 тысячи тенге;

Караганда — 150 тысяч тенге;

Костанай — 170 тысяч тенге;

Павлодар — 130 тысяч тенге;

Петропавловск — 130 тысяч тенге;

Уральск — 140 тысяч тенге;

Усть-Каменогорск — 150 тысяч тенге;

Шымкент — 150 тысяч тенге;

Кокшетау — 160 тысяч тенге;

Конаев — 130 тысяч тенге;

Семей — 140 тысяч тенге;

Туркестан — 100 тысяч тенге;

Тараз — 90 тысяч тенге;

Кызылорда — 120 тысяч тенге;

Талдыкорган — 120 тысяч тенге.

Снять двухкомнатную квартиру по самой выгодной цене можно в Таразе, в среднем цена за съём жилья составляет 120 тысяч тенге, максимальная стоимость съёма наблюдается в столице — 350 тысяч тенге. Аренда трёхкомнатной квартиры минимальная по стоимости в Туркестане и Таразе — 150 тысяч тенге. Чтобы снять трёхкомнатную квартиру на месяц в Астане или Алмате, то придется в среднем оплатить 500 тысяч тенге.

