В преддверии новогодних праздников в Казахстане активизировались интернет-мошенники, предупреждает Polisia.kz.
По данным полиции, злоумышленники рассылают под видом «праздничных открыток» файлы, содержащие вредоносное программное обеспечение, а также публикуют привлекательные предложения о товарах и подарках по подозрительно низким ценам. После перевода денег связь с продавцами обрывается.
В полиции разъяснили, как действуют мошенники, используя «открытки»:
приходит яркое поздравление с анимацией или музыкой;
пользователь открывает вложенный файл;
вредоносное ПО получает доступ к паролям, банковским картам и приложениям.
Через поддельные объявления:
предлагается товар или подарок по цене значительно ниже рыночной;
потенциальному покупателю настоятельно предлагают быстро перевести деньги;
после оплаты объявление исчезает, а связь с продавцом теряется.
Отмечается, что мошенники нередко используют фейковые аккаунты и поддельные отзывы, создавая иллюзию надёжности. Чтобы не стать жертвой обмана, гражданам рекомендуют не переводить деньги незнакомым продавцам, проверять аккаунты и отзывы, оплачивать покупки только после получения, а также не открывать подозрительные файлы и ссылки. Особую осторожность следует проявлять к файлам с расширением .apk.
Правоохранители подчёркивают, что бдительность поможет сохранить личные данные и средства в праздничные дни.