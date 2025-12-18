Мошенники рассылают под видом «праздничных открыток» файлы, содержащие вредоносное программное обеспечение, а также публикуют привлекательные предложения о товарах и подарках по подозрительно низким ценам.

В преддверии новогодних праздников в Казахстане активизировались интернет-мошенники, предупреждает Polisia.kz.

По данным полиции, злоумышленники рассылают под видом «праздничных открыток» файлы, содержащие вредоносное программное обеспечение, а также публикуют привлекательные предложения о товарах и подарках по подозрительно низким ценам. После перевода денег связь с продавцами обрывается.

В полиции разъяснили, как действуют мошенники, используя «открытки»:

приходит яркое поздравление с анимацией или музыкой;

пользователь открывает вложенный файл;

вредоносное ПО получает доступ к паролям, банковским картам и приложениям.

Через поддельные объявления:

предлагается товар или подарок по цене значительно ниже рыночной;

потенциальному покупателю настоятельно предлагают быстро перевести деньги;

после оплаты объявление исчезает, а связь с продавцом теряется.

Отмечается, что мошенники нередко используют фейковые аккаунты и поддельные отзывы, создавая иллюзию надёжности. Чтобы не стать жертвой обмана, гражданам рекомендуют не переводить деньги незнакомым продавцам, проверять аккаунты и отзывы, оплачивать покупки только после получения, а также не открывать подозрительные файлы и ссылки. Особую осторожность следует проявлять к файлам с расширением .apk.

Правоохранители подчёркивают, что бдительность поможет сохранить личные данные и средства в праздничные дни.