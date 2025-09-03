Днем 4 сентября в Западно-Казахстанской области облачно.

«Облачно»: прогноз погоды для жителей ЗКО на 4 сентября

По данным РГП «Казгидромет», в области дождь, гроза, град. Ночью + 17 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области переменная облачность. Ожидаются дождь и гроза, на западе и севере. На юге области сильный дождь, град, шквал. +28 градуса тепла. Ночью +18 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области облачно с переменами, на западе области дождь, гроза. Днем +30 градусов, ночью +21. Ветер южный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере и в центре области дождь, гроза. На западе области временами сильный дождь, град. Температура воздуха днем составит +35 градусов, ночью +23. Ветер северо-западный: 14 м/с.

Фото: pixabay.com