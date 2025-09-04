Раньше на перрон люди выходили через подвал, сейчас это будет через конкорс — распределительный зал между основными помещениями и платформами, организующий движение пассажиров.

В апреле 2025 года в Уральске стартовал капитальный ремонт железнодорожного вокзала. Здание построили в 1983 году. Его площадь составляет 5716,1 квадратных метров, а пропускная способность — до 900 пассажиров в сутки. Ремонт обойдётся в 1,7 миллиарда тенге.

Руководитель управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев рассказал, что заказчиком капитального ремонта является КТЖ. Полный ремонт планируют завершить в ноябре 2025 года, а ремонт самого здания в октябре.

— Проект и строительство ведут по EPC-контракту. Это комплексный договор, по которому один подрядчик берет на себя полный цикл работ по реализации проекта: от разработки проектной документации и закупки материалов до строительства и ввода объекта в эксплуатацию, неся ответственность за выполнение в срок и в рамках бюджета. Демонтажные работы завершили, сейчас идут строительно-монтажные работы, — пояснил глава строительства.

По словам Нуркена Молдашева, раньше на перрон люди выходили через подвал, сейчас это будет через конкорс — распределительный зал между основными помещениями и платформами, организующий движение пассажиров.

— Также отремонтируют пешеходный переход и установят дополнительные колоны. Запланирован ремонт перрона, — сказал руководитель управления.

К слову, последний раз вокзал Уральска капитально ремонтировали в 2012 году.