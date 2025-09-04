С 26 по 29 августа десять фермеров Бурлинского района отправились в Алматинскую область, чтобы перенять опыт коллег и обменяться знаниями в агрономии. В поездке их сопровождала делегация района во главе с заместителем акима Булинского района Дулатом Имашевым.

За четыре дня стади-тура участники прошли насыщенную программу: слушали лекции ведущих специалистов по агрономии, познакомились с современными методами защиты растений и органического овощеводства, узнавали о переработке сельхозпродукции и своими глазами увидели сельскохозяйственные кооперации.

Визит состоялся в рамках проекта «Batys AgroHub», который реализуется Фондом Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) совместно с Фондом местных сообществ Енбекшиказахского района при финансовой поддержке акционеров консорциума КПО Б.В. — компаний «Шелл Казахстан» и «Эни». Цель проекта — поддержка жителей Бурлинского района через развитие тепличного хозяйства, обучение и менторскую поддержку агрономов, а также грантовые конкурсы на строительство теплиц. Сегодня в проекте участвуют десять активных фермеров из Аксая, Пугачево, Бурлина, Кентубека, Аксу, Аралтала и Пепела, а уже этой осенью к ним присоединятся новые участники.

«Мне очень понравилась программа, как образовательная часть, так и выезды на природу, знакомство с Алматинской областью. Советы специалистов обязательно буду применять, ведь мы получили ценные знания от тренеров. В Шелеке меня особенно впечатлил Агробизнес-центр: оформление участка, оборудование для переработки. Верю, что и у нас со временем получится расширить производство, увеличить ассортимент, а может, даже попробовать новые направления. Большое впечатление оставила и экодеревня, особенно тем, как люди осознанно относятся к природе и берегут ее. И, самое главное, все участники проекта стали ближе друг к другу, почувствовали себя настоящим сообществом», — поделилась участница проекта Любовь Зейц.

Фермеров также впечатлил питомник «Семиречье» Александра Драгана, где более 11 лет выращивают свыше 70 сортов ягодных и декоративных культур. Здесь бурлинские фермеры увидели образцовое хозяйство, где наука и практика дополняют друг друга. Не менее вдохновляющей стала встреча с Хумабуви Ибрагимовой, 65-летней фермеркой из села Гайрат, которая продолжает дело своего мужа. Её первая теплица появилась в 2015 году и шаг за шагом превратилась в устойчивое хозяйство.

Кульминацией поездки стало знакомство с Агробизнес-центром в Шелеке — площадкой Фонда местных сообществ, где фермеры обучаются, консультируются с агрономами и внедряют новые технологии. По аналогии с этим центром, в Бурлинском районе в скором времени появится свой собственный.

Поездка стала для фермеров не только возможностью получить новые знания, но и источником вдохновением для дальнейшего развития. Они убедились,что их труд востребован, что за сельским хозяйством стоит целая система поддержки и возможностей.



