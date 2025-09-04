По результатам подведения итогов 2024 года в Казахстане зафиксировали устойчивый рост Индекса благополучия детей. Среднереспубликанское значение увеличилось на 2,5 балла и составило 58,6 балла против 56,1 балла в 2023 году.

Восьми регионам удалось превысить средний показатель — от 59,4 до 64,6 балла. Лидером стала Актюбинская область с результатом 64,6 балла, что на 5,6 выше, чем годом ранее. Высокий уровень сохраняет Павлодарская область — 63,3 балла. Значительный прирост показали Алмата (+6,9) и Костанайская область (+6,4).

— Индекс благополучия детей в Казахстане действует с 2022 года. Он позволяет сравнивать результаты между регионами и с международными показателями, а также акцентирует внимание государства и общества на проблемах детства, — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Индекс включает 56 индикаторов по четырём направлениям: «Ребёнок», «Семья и общество», «Государственная политика» и «Благосостояние страны». Он формируется на основе 35 статистических и 21 опросного показателя, охватывающих здоровье и развитие ребёнка, семейное и социальное окружение, а также эффективность государственной политики в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, экологии и инфраструктуры.

Фото: pixabay.com