Следствие установило, что в период с 2019 по 2022 годы злоумышленник, действуя совместно с другими лицами по предварительному сговору, под видом продажи торговых бутиков на одном из крупнейших продовольственных рынков региона систематически вводил граждан в заблуждение. В результате обманных действий он завладел денежными средствами 11 предпринимателей на общую сумму 126 млн тенге.
После совершения преступлений подозреваемый скрылся от органов правопорядка и был объявлен в международный розыск. Благодаря налаженному взаимодействию компетентных органов Казахстана и Кыргызстана в августе текущего года он был задержан в Бишкеке.
В установленном порядке, по официальному запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, подозреваемый экстрадирован на Родину для привлечения к уголовной ответственности.
За инкриминируемое деяние уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
