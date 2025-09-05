По запросу Генпрокуратуры Казахстана из Кыргызской Республики экстрадировали подозреваемого в совершении серии мошенничеств на территории Алматинской области.

Следствие установило, что в период с 2019 по 2022 годы злоумышленник, действуя совместно с другими лицами по предварительному сговору, под видом продажи торговых бутиков на одном из крупнейших продовольственных рынков региона систематически вводил граждан в заблуждение. В результате обманных действий он завладел денежными средствами 11 предпринимателей на общую сумму 126 млн тенге.

После совершения преступлений подозреваемый скрылся от органов правопорядка и был объявлен в международный розыск. Благодаря налаженному взаимодействию компетентных органов Казахстана и Кыргызстана в августе текущего года он был задержан в Бишкеке.

В установленном порядке, по официальному запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, подозреваемый экстрадирован на Родину для привлечения к уголовной ответственности.

За инкриминируемое деяние уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: pixabay.com