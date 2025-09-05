Исполнитель был в состоянии наркотического опьянения.

Казахстанского рэпера Qarakesek задержали с наркотиками в Актобе

Рэпер Омар Амантаев, известный под псевдонимом Qarakesek, арестован на 15 суток. Ему также запрещено управлять транспортными средствами сроком на 7 лет. Помимо этого, в отношении артиста возбуждено уголовное дело по факту незаконного употребления наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, задержан водитель автомашины марки Kia Rio. Он был в состоянии наркотического опьянения.

При проверке у 31-летнего водителя изъяли зип-пакет с порошкообразным веществом. Проведённая экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством.

Кроме того, медосвидетельствование показало, что он находился за рулём в состоянии наркотического опьянения.

По факту незаконного обращения с наркотическими средствами начато досудебное расследование. Также за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения водитель арестован.