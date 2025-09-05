Воды не будет с 8 по 13 сентября.

Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», в котельной №1 в районе М.Монкеулы будет проводиться ремонт. В связи с чем с 9:00 8 сентября до 18:00 13 сентября будет временно прекращена подача горячей воды по следующим адресам:

М.Монкеулы: 101, 108, 108/1, 108/2, 108/4, 108/5, 108/6, 110/1, 120, 79, 81, 81/1

СОШ №47

Поликлиника №6

ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс)

– Эти работы проводятся для подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года, для бесперебойной подачи тепла и горячей воды Благодарим за понимание, - отметили в коммунальной службе.

Напомним, с 8 по 14 сентября в Уральске временно отключат горячую воду и электроэнергию отпускаемую от ТЭЦ. Отключение связано с плановым полным остановом станции для ремонта и профилактики.