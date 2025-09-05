Ему было 91 год.

Четвертого сентября 2025 года умер знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани. Ему было 91 год. Об этом сообщила газета La Repubblica. Армани родился в 1934 году в городе Пьяченца. Свою карьеру он начал как оформитель витрин, позже стал дизайнером в компании Nino Cerruti. В 1975 году вместе с партнёром Серджио Галеотти он основал бренд Armani, который быстро стал символом итальянской моды. Первую коллекцию модельер представил 24 июля 1975 года.

Стиль Армани был строгим и сдержанным. Его девиз — «Меньше значит больше». Одежду маэстро выбирали многие звёзды для красных дорожек и фильмов. В костюмах от Armani снимались Ричард Гир в «Американском жиголо» и Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит».

Армани также создавал форму для итальянской олимпийской сборной, занимался дизайном интерьеров. В 2010 году он оформил отель в самом высоком здании мира — в Дубае.

Казахстанские дизайнеры уже давно заявили о себе в Европе. Наши модели украшают обложки известных зарубежных журналов. Уральск тоже идет в ногу с модой — здесь каждый год проходят показы. Один из них состоялся на фестивале «Auyl Fest», где местные дизайнеры в национальном стиле.







