Днем 5 сентября в Западно-Казахстанской области облачно. Ожидается +20 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 5 сентября

По данным РГП «Казгидромет», на севере области дождь, гроза. На востоке и юге области – сильный дождь, град, шквал. Ночью + 15 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области переменная облачность. Ожидаются дождь, гроза, на севере. На востоке и юге области – сильный дождь, град, шквал. +25 градусов тепла. Ночью +18 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области облачно с переменами, на западе и севере области дождь, гроза, град, шквал. Днем +27 градусов, ночью +21. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере и востоке области сильный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +20. Ветер северо-западный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com