Регион занимает третье место в стране по объёму добычи нефти.

В Западно-Казахстанской области расположено крупнейшее в мире месторождение нефти. Вклад нефтедобывающих предприятий играет стратегическую роль: он укрепляет экономику не только региона, но и всей страны.

Сегодня работников нефтегазового комплекса с профессиональным праздником поздравил заместитель акима области Мирас Мулкай. Он отметил, что ЗКО занимает третье место по добыче нефти после Атырауской и Мангистауской областей.

— Мы извлекаем запасы нефти и конденсата в объёме около 320 миллионов тонн, а запасы газа составляют более 882 миллиардов кубометров. В 2024 году было добыто 12,6 миллиона тонн жидких углеводородов. В перспективе к 2030 году планируется увеличить объём добычи до 12,9 миллиона тонн. Также ведутся переговоры о строительстве газоперерабатывающего завода мощностью четыре миллиарда кубометров в год, который планируется реализовать до 2028 года. Благодаря вашей работе и самоотверженности в области строятся школы, спортивные комплексы, развивается инфраструктура. Выражаю глубокую признательность всем, кто трудится в нефтегазовом комплексе. Ваше мастерство и преданность делу — основа стабильности, инноваций и устойчивого будущего нашей страны и региона, — сказал Мирас Мулкай.

После этого заместитель акима вручил работникам сферы грамоты и благодарственные письма.

Среди награждённых был Тимур Телагизов, сотрудник компании ТОО «Азотный завод». Сейчас он руководит службой безопасности, охраны труда и окружающей среды. В нефтегазовой сфере Тимур работает уже более 20 лет.

— Наши основные объекты связаны с нефтегазовым сектором: это поддержка производства, выпуск азота, а также сервисные услуги. Благодарен руководству предприятия за признание. Я начинал работу, когда у компании был небольшой капитал и проекты. А сегодня мы — лидирующая компания, которая одновременно обслуживает три крупных нефтегазовых объекта. Я прошёл путь от рабочих специальностей до инженерных должностей, а последние десять лет занимаю руководящую позицию, — поделился Тимур Телагизов.

Нефтегазовая отрасль остаётся одной из ключевых для экономики региона. А за её успехами стоят тысячи специалистов, которые своим трудом создают надёжное будущее для всей страны.



