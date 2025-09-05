Днем 6 сентября в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +27 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 6 сентября

По данным РГП «Казгидромет», на севере и востоке области дождь, гроза. Ночью + 15 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области переменная облачность. На севере и востоке области небольшой дождь, гроза. +28 градусов тепла. Ночью +17 градусов. Ветер западный: 20 м/с.

В Актюбинской области облачно с переменами. Ожидается дождь и гроза на западе области. В центре области град, шквал. Днем +25 градусов, ночью +15. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На севере, востоке области дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +30 градусов, ночью +17. Ветер северо-западный: 18 м/с.

Фото: pixabay.com