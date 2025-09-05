Требования к оформлению и использованию банковских карт ужесточили в Казахстане.

В Казахстане ужесточили требования к оформлению и использованию платёжных банковских карт. Подробности рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, передаёт Tengrinews.kz.

По её словам, проблема заключалась в том, что так называемые дропперы использовали банковские карты для обналичивания средств от продажи наркотиков.

— По платёжным картам были приняты меры совместно с Национальным банком. Это связано прежде всего с тем, что карты зачастую использовались дропперами, — отметила Абылкасымова.

Как рассказала председатель Агентства, ранее были случаи, когда на одно физическое лицо оформляли более 200 карт.

— Мы ввели ограничение по картам — не более 10 карт в одном банке на одного человека, — сказала Абылкасымова.

Также введены серые списки, попавшим в которые блокируют счета.

— Сегодня уже несколько тысяч человек у нас в списках. По ним блокируют счета. Серый список — на период проверки. Если подтверждается, то человека заносят в чёрный список, — сообщила она.

Абылкасымова добавила, что строгая верификация введена для того, чтобы картой пользовался именно её владелец.

— Были случаи, когда жена не могла снять деньги с карты мужа — это связано с новыми требованиями, — отметила председатель Агентства.

Дроппер – это лицо, которое мошенники используют для вывода денежных средств. Как правило, на дропперов оформляют банковские счета, карточки, через них осуществляют перевод либо обналичивают похищенные средства.







