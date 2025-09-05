Заемщикам будут давать время чтобы избежать поспешных кредитов и мошенничества.

Теперь онлайн-кредиты в Казахстане будут выдавать не сразу

С 30 сентября 2025 года в Казахстане вводится «период охлаждения» для онлайн-займов без залога. Его цель — защитить клиентов и дать время спокойно обдумать решение, чтобы избежать поспешных кредитов или мошенничества. О том как будет работать система рассказали в Агенстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Как работает период охлаждения

Если сумма займа от 150 МРП (589 800 тысяч тенге) до 255 МРП (1 млн. тенге) — деньги можно получить только спустя 8 часов после заключения договора.

Если сумма больше 255 МРП или микрокредит выше 75 МРП (294 тысяч тенге) — ожидание составит 24 часа .

Перевод денег происходит только после того, как заемщик подтвердит своё согласие по истечении указанного времени.

Банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны соблюдать правило даже при нескольких займах в один день, если их сумма превышает лимиты. Период охлаждения не распространяется на товарные кредиты, рефинансирование внутри банка и кредиты по картам до 150 МРП. Если заемщик передумал в течение периода охлаждения, договор просто аннулируется и деньги не перечисляются. В ведомстве напомнили, что правило касается только онлайн-займов. Если деньги нужны срочно, кредит можно оформить в отделении банка или МФО — там период охлаждения не применяется.

