Они продавались незаконно.

В Уральске сотрудники природоохранной полиции продолжают систематические рейды под названием «Пиротехника». Цель — обеспечить общественную безопасность и предотвратить незаконный оборот пиротехнических изделий.

Во время проверок выявлено 18 фактов незаконной продажи пиротехники. Изъято 150 единиц продукции: 89 петард и 61 салют. Все изделия не имели сертификатов соответствия и не соответствовали требованиям действующего законодательства.

Полиция отмечает, что такие меры помогают предотвратить несчастные случаи и защищают жизнь и здоровье горожан.

Правоохранители призывают жителей покупать пиротехнику только в специализированных магазинах с официальным разрешением и строго соблюдать правила безопасности, а от использования незаконной продукции отказаться.