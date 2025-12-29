Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В 9 часов 28 декабря 2025 года Ельнар Самиголла вышел из дома в поселке Зачаганск в неизвестном направлении. Обеспокоенный отец обратился в полицию. Подростка сразу начали искать спецслужбы, волонтеры и местные жители. Ранее ребенок уже уходил из дома. Его поиски проводились до 2:30, спасатели привлекли около 300 человек и более 60 единиц техники, дроны и кинологов.

По словам и.о. начальника управления ЧС Уральска Нурсултана Серикова, ночью запускали три дрона с тепловизором, два снегохода, два вездехода. Утром 29 декабря поиски мальчика продолжились. В 11:39 спасателям сообщили, что мальчик найден живым и в медицинской помощи не нуждается.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что несовершеннолетнего нашли на Центральном рынке. Состояние здоровья удовлетворительное, он передан родителям.