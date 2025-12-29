Ребенок вышел из дома утром 28 декабря.

В департаменте полиции ЗКО сообщили о розыске несовершеннолетнего ребёнка. По информации ведомства, поиски ведутся совместно с другими службами.

28 декабря 2025 года в полицию обратился отец подростка с заявлением о пропаже сына в поселке Зачаганск. Сообщается, что несовершеннолетний Ельнар Самиголла, 2012 года рождения, около 09:00 вышел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Отмечается, что в 2023 году ребёнок уже уходил из дома.

Приметы подростка: рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в чёрную куртку, чёрные трико и чёрные зимние ботинки. Мобильного телефона при себе не имел.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции совместно с другими службами проверяют возможные места пребывания ребёнка: дороги, прилегающие территории, парки, скверы, компьютерные и игровые клубы, а также территории торговых домов.

По данным ДЧС ЗКО, к поисковым работам привлечены около 280 человек и более 60 единиц техники, в том числе БПЛА и кинологические расчёты.

В настоящее время поиски продолжаются. К ним привлечены сотрудники полиции, ДЧС, военнослужащие Национальной гвардии, волонтёры и местные жители.

Всех, кому может быть известна какая-либо информация о местонахождении подростка, просят сообщить в 102.