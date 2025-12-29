Загорелись бутики по проспекту Бейбарыс.

На одном из рынков в Атырау произошёл крупный пожар. Возгорание зафиксировали на территории торговых бутиков, расположенных по проспекту Бейбарыс, сообщает МЧС РК.

На место происшествия оперативно прибыли первые пожарные расчёты. Было установлено, что открытым пламенем горят бутики контейнерного типа, при этом существовала угроза распространения огня на соседние торговые точки.

— Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние бутики и ликвидировать пожар в кратчайшие сроки на площади 500 кв.м., — говорится в сообщении.

На месте происшествия был создан оперативный штаб и организованы четыре боевых участка. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.