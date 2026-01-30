37-летнего мужчину признали виновным в том, что более полутора лет он преследовал женщину.

В Петропавловске суд вынес первый в стране приговор за сталкинг — навязчивое преследование человека вопреки его воле, передаёт Петропавловск.news.

По данным полиции Северо-Казахстанской области, обвиняемый ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нецензурную брань в адрес потерпевшей, причинение ей телесных повреждений и нападение на её знакомого, но не прекращал преследование.

— По заявлению потерпевшей, на протяжении более полутора лет её преследовал 37-летний житель города. Женщина рассказала полицейским, что мужчина следил за ней, навязчиво добивался внимания, вступал в конфликты с ней и её окружением, — рассказали в пресс-службе департамента полиции.

С сентября 2025 года в Казахстане действует новая статья УК РК 115-1 «Сталкинг», которая предусматривает наказание за навязчивое и нежелательное преследование лица, причиняющее ему существенный вред.

Суд назначил фигуранту 100 часов обязательных общественных работ. Ему также запрещено употреблять алкоголь и вступать в любые контакты с потерпевшей, при этом необходимо регулярно являться в полицию для профилактических бесед.

Приговор ещё не вступил в законную силу.