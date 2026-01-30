Пожилым людям и лицам с инвалидностью тяжело подниматься на верхние этажи.

В редакцию «МГ» обратился житель села Дарьинское района Байтерек Амир Ибрагимов. По его словам в районной больнице №2 несколько месяцев не работает лифт. Пожилым пациентам и людям с инвалидностью тяжело подниматься на верхние этажи.

— Моя мама пенсионерка, имеет инвалидность. У неё сахарный диабет, сахар повышается и ей нужно капать. Подниматься на третий этаж без лифта тяжело и каждый раз приходится просить о помощи, чтобы поднять её наверх. А она ведь не одна такая. Есть пенсионеры, которым на двух ногах тяжело подниматься. Нам предлагали положить маму в одноэтажное здание, но она будет там постоянно одна. Врач к ней приходить будет, но в остальное время она будет там одна. Мама так не согласилась, побоялась, что ей ночью может стать плохо. Я обращался к главному врачу больницы, он сказал, что лифт заработает к маю или августу, но это не точно, — говорит Амир Ибрагимов.

В управлении здравоохранения по ЗКО сообщили, проблема с неработающим лифтом на контроле больницы с 2024 года. Лифт закрыли из соображений безопасности — это показало техническое обследование. Для установки нового лифта провели государственные закупки, однако компания, выигравшая тендер, позже была признана банкротом. Из-за этого проект не удалось реализовать.

Сейчас о ситуации проинформированы местные исполнительные органы. Вопрос выделения бюджетных средств на покупку и установку нового лифта находится на рассмотрении. Пока проблема не решена, в больнице организовали приём пожилых пациентов и маломобильных граждан на первом этаже.

Напомним, что 18 сентября 2024 года в больнице, расположенной в посёлке Дарьинское района Байтерек, 59-летний мужчина упал в шахту лифта.