На автодромах СпецЦОНов с начала года произошло шесть ДТП.

В специализированных ЦОНах Казахстана с начала года зафиксировано шесть дорожно-транспортных происшествий на экзаменационных автодромах. Об этом сообщили в госкорпорации.

Один из инцидентов произошёл в Шымкенте: кандидат в водители во время выполнения манёвра допустил опрокидывание автомобиля. В Алматы курсант столкнулся с другим экзаменуемым — это уже второй подобный случай в городе с начала января.

По данным госкорпорации, участниками аварий стали шесть человек — пять женщин и один мужчина. Во время экзаменов кандидаты в водители наезжали на дорожные знаки, выезжали за пределы автодрома, врезались в ограждения.

Для сравнения, в течение 2025 года на экзаменационных площадках СпецЦОНов было зарегистрировано 64 подобных происшествия.

В госкорпорации призвали будущих водителей ответственнее подходить к обучению в автошколах, внимательно изучать Правила дорожного движения и получать водительские удостоверения исключительно законным путём.