Рост промышленных выбросов связан с ремонтом трубопроводов.

В 2025 году объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по области составил около 84 тысяч тонн. Это на 43,35 тысячи тонн (106%) больше, чем в 2024 году, когда выбросы составляли 40,69 тысячи тонн. Об этом рассказал руководитель департамента экологии по ЗКО Мурат Ермеккалиев.

— Основной рост связан с предприятием УМГ «Уральск». Из-за масштабных ремонтных работ на магистральных трубопроводах его выбросы увеличились на 41,34 тысячи тонн, что составляет 584% по сравнению с прошлым годом, — пояснил главный эколог.

По его словам, большая часть всех выбросов в Западно-Казахстанской области — 72,45% или 60,88 тысячи тонн — приходится на нефтегазовые предприятия. В их числе:

УМГ «Уральск» — 57,61%;

КПО б.в. — 7,56%;

ТОО «Жаикмунай» — 4,6%;

АО «Конденсат» — 2,7%.

На предприятия I категории, разрешения которым выдаёт Департамент, пришлось 19,1 тысячи тонн выбросов (в 2024 году — 17,8 тысячи тонн). Таким образом, рост составил 1,3 тысячи тонн.

В 2025 году случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в Западно-Казахстанской области не зафиксировано.