Причиной стали действия правительства Кубы, представляющие угрозу национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении национального чрезвычайного положения, официально заявив, что действия правительства Кубы представляют угрозу национальной безопасности. Документ опубликован на сайте Белого Дома.

— Правительство Кубы предпринимает экстраординарные действия, наносящие ущерб США и угрожающие им. Режим сотрудничает и оказывает поддержку ряду враждебных государств, транснациональных террористических группировок и деструктивных акторов, враждебных Соединённым Штатам, включая правительство России, Китай, правительство Ирана, а также группировки ХАМАС и «Хезболла», — говорится в документе.

Подписанный указ позволит администрации США ввести дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу, а также использовать ряд специальных полномочий в рамках защиты интересов страны, сообщал Белый дом.

О сроках действия режима чрезвычайного положения и его дальнейших последствиях для внешней политики США пока официальных подробностей не приводится.