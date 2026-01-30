Суд защитил права женщины, потерявшей жильё.

В специализированном межрайонном административном суде ЗКО рассмотрели дело по иску жительницы Уральска к акиму города. Женщина просила признать незаконным решение комиссии, отказавшей ей в предоставлении жилья после паводка, передает пресс-служба областного суда.

С 2014 года женщина владела дачным домом в садоводческом товариществе «Комаров». Дом использовался для сезонного проживания и был её единственным жильём. Во время весеннего паводка 2024 года строение полностью затопило, его признали аварийным и непригодным для проживания. После этого женщина обратилась в акимат с просьбой предоставить жильё, однако комиссия отказала, сославшись на то, что дачный дом якобы не использовался как жилой. Жалоба в вышестоящий орган результата не дала.

Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу, что женщина действительно долгое время проживала в дачном доме, другого жилья у неё не было, а в результате чрезвычайной ситуации она лишилась единственного места для проживания. Аргументы акимата суд признал необоснованными, поскольку факт проживания подтвердили справки, коммунальные платежи, показания свидетелей и фотографии.

Решение суда вступило в законную силу.